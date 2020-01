Nový premiér až tak veľmi klamať nebude

Nový rok nie je príležitosťou na nový začiatok. Je to len fráza na povzbudenie naivných zúfalcov a lenivcov, že mágia silvestrovskej noci na starom zabehnutom poriadku niečo zmení. V skutočnosti sú udalosti a zmeny v novom roku len vyústením toho, akým vývojom prešiel jednotlivec či spoločnosť v uplynulom období. Slovensko aj svet čaká mimoriadne dôležitých dvanásť mesiacov, ktoré budú nabité príležitosťami zúročiť staré skúsenosti a zmeniť chod vecí k lepšiemu.

08.01.2020, 10:02

Z tohto hľadiska má naša krajina dobré vyhliadky. Občianska spoločnosť je živá a ľudia na námestiach si po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice dokázali vydupať zmenu vlády, čo s obdivom prijal celý svet. Vrahovia dvoch mladých ľudí stoja pred súdom a tento proces bude nepochybne jednou z dominantných udalostí roka 2020, ktorá ľuďom pripomenie, prečo táto krajina potrebuje zásadný reštart.

Februárové parlamentné voľby sa síce môžu skončiť rozpačito či rovno patom, ale prezidentka Zuzana Čaputová dáva nádej, že práve ona bude tou hrádzou proti extrémizmu, ktorú falošne sľubovali koaličné strany pred štyrmi rokmi. Je nepochybné, že v rámci kompetencií sa pokúsi zabrániť tým najhorším nomináciám do vlády. Jej úloha môže byť kľúčová aj v prípade, že sa naplnia špekulácie o možnom predčasnom odchode Jaromíra Čižnára z postu generálneho prokurátora, hoci mandát sa mu skončí až v júli. Ak by ho uvoľnil ešte pred voľbami, mohla by nastať situácia ako v prípade guvernéra Národnej banky Slovenska, na ktorého post sa šikovne „upratal“ exminister financií Peter Kažimír. Na Čižnárovom mieste by sa veľmi rád videl Robert Fico, čo by pre Slovensko znamenalo veľký krok späť. Prezidentka už avizovala, že prípadného sporného kandidáta do funkcie nevymenuje.

Napriek rôznym čiernym scenárom nie sú vyhliadky až také zlé. Pre povzbudenie sa stačí pozrieť do Spojeného kráľovstva. Pri obavách, či Briti budú mať po brexite dosť jedla a liekov, sa slovenský hlavybôľ z možných výsledkov parlamentných volieb zdá znesiteľnejší. Alebo si stačí zobrať americkú politiku. Napriek tomu, že Donald Trump čelí impeachmentu, rozpútal obchodnú vojnu s polovicou sveta a bratríčkuje sa s autokratmi, ako je Vladimir Putin či Kim Čong-un, stále má veľkú šancu na znovuzvolenie.

