Slovenské etikety očarili svet

Keď sa prechádzate medzi regálmi supermarketov a vyberáte, ktoré víno si dnes dať k večeri, pozeráte sa na ich výtvory. Rodine Kilárskych sa s firmou Purgina darí držať titul lídra v oblasti samolepiacich etikiet s pridanou hodnotou v celej strednej Európe. Počas takmer troch dekád podnikania zažili viacero pádov a dnes tvrdia, že pre nich nie je dôležité byť najväčším. Chcú, aby ich práca bavila. Všetkých.

08.01.2020, 10:02 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Na začiatku boli vizitky

Za komunizmu nemohli podnikať, a tak po tom len túžili. Prišla revolúcia a s ňou nové príležitosti. Štefan Kilársky bol v tom čase tridsiatnik s veľkou chuťou niečo robiť. Nápad nakoniec našiel pri listovaní časopisu, v ktorom narazil na klasický ručný príklopový stroj na výrobu vizitiek. Na Morave ho predávali za štyritisíc mariek. Nebolo to preňho málo, no ani neprekonateľná cena. „Cítili sme, že vizitky bude potrebovať každý, kto bude chcieť začať podnikať,“ spomína.

Požičal si teda od kamaráta a pustil sa do výroby. Jeho mama v tom čase išla do dôchodku, čo sa hodilo. Sedela za strojom, zatiaľ čo Štefan zháňal zákazníkov. Finančnou istotou v tom čase bola manželka, ktorá mala ako jediná z rodiny stabilný príjem v škôlke. Už vtedy k tlačiarenskému remeslu pričuchli aj deti Dana a Radovan. „Niektoré vizitky sme pod dozorom vyrobili aj sami. Minule sme našli starú fotku, kde sedím u nás doma za počítačom v rodinnom dome, s telefónom na uchu, a to som mala asi pätnásť rokov,“ spomína dcéra Dana, ktorá dnes v Purgine pôsobí ako výkonná riaditeľka.

Firmu mali v rodinnom dome. „Bývali sme v podkroví, v obývačke a spálni bolo grafické štúdio, ekonomické oddelenie, v pivnici šiel stroj. Všade boli naši zamestnanci,“ dopĺňa Štefanova manželka Jana. Biznis napredoval a Kilárskym sa darilo.

