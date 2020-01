Voľby môže vyhrať Kotleba. Smer môže padnúť na 12 percent

Ak by mala politická strana výkonný program, ktorý by dsiponoval všetkými dátami, ktoré zanechávame za sebou na internete, vedela by ho zneužiť. Politické posolstvá by upravovala tak, aby boli šité na mieru každému z nás, píše vo svojej novej knihe Virtus politický marketér Radovan Choleva. V rozhovore pre TREND hovorí, do akej miery využívajú dáta slovenské politické strany a o čom bude súčasná predvolebná kampaň.

08.01.2020, 10:02 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

V knihe opisujete príbeh strany, ktorá disponuje nástrojom s názvom Virtus. Ten má informácie o voličoch zo všetkých sociálnych sietí a vie perfektne cieliť politické posolstvá. Stane sa z tejto fikcie realita? Ide o hyperbolizovaný príbeh, v ktorom má jedna politická strana prístup ku všetkým dátam zo sociálnych sietí a všetkých digitálnych stôp, ktoré za sebou na internete zanechávame. Myslím si, že keby niekto chcel, tak už dnes ich môže o konkrétnom človeku získať. Dnes má nejaké dáta banka, nejaké dáta má Google, nejaké Facebook a tak ďalej. Ak by si ich mala vyhľadať tajná služba o jednom človeku, pravdepodobne by to dokázala. Ale ak by niekto skúšal získať všetky dáta o všetkých ľuďoch, dnes to ešte asi nie je reálne. V rozhovore sa dočítate - Ako ovplyvnili sociálne siete politickú kampaň

- Prečo Radovana Cholevu neprekvapí, keď Smer vo voľbách dosiahne iba 12 percent

- Z akého dôvodu skončil pred štyrmi rokmi spoluprácu so Sieťou Radoslava Procházku



