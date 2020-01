Vrchol svetového automobilového priemyslu je za nami

Okrem iných producentov to tvrdí jeden z najväčších svetových dodávateľov automobilových dielov Continental. Podľa neho sa situácia nezlepší ani do piatich rokov. Sektor čaká zlomová zmena, ktorá vytvorí víťazov a porazených. Odborníci tvrdia, že problémy automobilového priemyslu začali v roku 2018 na dvoch najväčších trhoch – v Európe a Číne. Oba celky sprísnili environmentálne normy, čo si vyžiadalo dlhší čas na získanie emisných certifikátov. Následkom bol pokles predaja. V Číne navyše klesli daňové úľavy na nákup áut, čo odradilo mnohých kupujúcich.

08.01.2020, 10:02 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Zďaleka to však nie sú iba európske krajiny a Čína, ktoré stoja za globálnym poklesom predaja. Pridalo sa k nim Turecko, ktorého líra skolabovala na znamenie prudkého zhoršenia domácej ekonomiky. Situáciu v Európe zhoršil najmä brexit, ktorý priniesol značnú neistotu do správania spotrebiteľov. Ale aj výrobcov. No najhorší prepad produkcie zaznamenala India. Tam, podobne ako v Číne, skolabovalo tieňové bankovníctvo, ktoré bolo hlavným zdrojom financovania nákupu nových áut. Kým čínsky trh v roku 2018 padol o dvanásť percent, indický až o šestnásť.

Predvlaňajšok bol zlý. Podľa Medzinárodného menového fondu globálny predaj áut klesol o tri percentá a produkcia o 2,4 percenta. Prvýkrát od ostatnej finančnej krízy sa tak stalo, že celosvetový predaj áut sa prepadol. Akcie automobiliek sa tomu netešili a priemerne stratili takmer 30 percent svojej hodnoty.

Predaj áut vo vybraných krajinách 1/2

Osobné aj nákladné vozidlá (mil. ks, 2018)



PRAMEŇ: Statista.com

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť