Aj zbúrané budovy sa dajú recyklovať

Keď ministerstvo zdravotníctva ešte v roku 2018 vyhlásilo verejné obstarávanie na búranie nemocnice na Rázsochách, cenu odhadovali na 17,5 milióna eur bez DPH. Kritériom na výber firmy bolo aj percento recyklácie, ktoré sa stalo stredobodom sporov.

11.03.2020 | Martin Šuba

Do súťaže sa prihlásili tri firmy, ktorých sľuby v súvislosti s recykláciou sa diametrálne odlišovali. Nakoniec ju vyhrala dvojica firiem Metrostav – Mrozek, ktorá sľúbila recykláciu na úrovni sto percent, čo sa však mnohým odborníkom zdalo nereálne.

„Reálnych je zhruba 90 až 99 percent,“ hovorí špecialista zo spoločnosti Strabag Radoslav Zajac. Existujú totiž materiály, ktoré sa recyklovať nedajú.

Rázsochy sa začali búrať už v auguste minulého roka a ich posledná časť definitívne zmizla v polovici februára. Z pôvodných desiatich stavebných objektov už nestojí ani jeden, všetky vrátane najväčšieho bloku nemocnice koncom februára zbúrali. Na mieste má vyrásť nová nemocnica. Podľa bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej by sa to malo stať do roku 2024. Odhadované náklady na novú nemocnicu vrátane búracích prác sa môžu vyšplhať na 263 miliónov eur.

