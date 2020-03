Ako si hacknúť telo

Thomas Edison sa počas sústredenia a uvažovania nad nejakým problémom alebo novým vynálezom údajne spoliehal na malý trik.

11.03.2020

Pri sedení v kresle mal v rukách spustených k zemi kovové taniere. Keď už zaspával, taniere buchli o zem a prebrali ho. V tomto stave medzi bdením a spánkom bol vraj najkreatívnejší. Ak pri čítaní tohto textu máte na zápästí inteligentné hodinky, aj to je možná pomôcka pre tajomne znejúci trend – biohacking. Je takmer isté, že ste nejakú formu biohackingu už robili a ani o tom netušíte. O čo ide, aké benefity môže priniesť aj pre firmy a či to má niečo spoločné s drogami alebo podkožnými čipmi, ozrejmil Juraj Bednár, jeden z propagátorov biohackingu na Slovensku.

Nie je náhoda, že biohackingu sa venujú často ľudia z oblasti IT, prípadne startupov, napríklad spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Twittera Jack Dorsey. Do širokej a stále sa meniacej charakteristiky biohackingu zapadajú aj aktivity Jeffa Bezosa, šéfa Amazonu, či Elona Muska. Biohacking prišiel zo Silicon Valley koncom minulého storočia a posledné roky sa vďaka novým technológiám stal globálnym hnutím. Tak, ako spomínaní manažéri riadili a vylepšovali sociálne siete, internetové obchody, bankovníctvo, vesmírny program či vývoj elektromobilov, podobne pristupujú k svojmu telu. Berú ho ako malý startup či fabriku, ktorá aj malými a jednoduchými zásahmi dokáže fungovať efektívnejšie a dlhodobejšie. S podobným presvedčením sa o biohacking začal zaujímať aj Juraj Bednár, spolumajiteľ softvérových firiem Citadelo a Hacktrophy, etický hacker a ambasádor blockchainových technológií a kryptomien. Je tiež autorom knihy Hackni sa!

Nie je to liečenie

Biohacking môže evokovať niečo spoločné s nabúravaním do počítačovej siete, ale nie je to pravda. Hack a hacking je vytváranie skratiek alebo vylepšení. „Ide o to, aby sme urobili malú zmenu, ktorá nie je v danej situácii bežná, s cieľom dosiahnuť nový výsledok. Dobrým príkladom je príbeh Japonca, ktorý vyrobil špeciálne diaľkové ovládanie na robotický vysávač. Ten potom nebol autonómny, ale jazdil podľa pokynov majiteľa,“ hovorí J. Bednár. Biohacking je podobné vylepšovanie ľudského organizmu. Žiadne kybernetické údy alebo čipy v mozgu. Neoficiálny otec biohackingu Dave Asprey ho opisuje ako „umenie a vedu o zmene prostredia okolo vás a vo vašom vnútri, aby ste mali úplnú kontrolu nad vlastnou biológiou“.

