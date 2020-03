Galaxy Z Flip si budeme dlho pamätať

11.03.2020, 09:28 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Pri recenziách mobilov sa autori často nebránia použitiu starého klišé – opakujú že nejde o revolúciu, ale o evolúciu.

Konečne sme sa dočkali – Galaxy Z Flip sa pokojne dá označiť ako revolúcia. Ani nie preto, že by to mal byť prvý ohybný telefón. Ide však o prvý takýto mobil, z ktorého už necítiť, že je to len nejaký pokus alebo ukážka technológií s množstvom chýb a s gigantickou cenou. Aj Z Flip je síce drahý, ale aspoň by ste po jeho kúpe nemali mať až také výčitky.

Priznám sa, že som bol pri predstavení mobilu Galaxy Z Flip veľmi skeptický. Ohybné displeje sú fascinujúca technológia a majú potenciál, lenže prvé ukážky ako Mate X od Huawei aj Galaxy Fold od Samsungu ukázali, že to nebude také jednoduché. Tieto prvé kusy mali cenu okolo 2 300 eur, čo by sa dalo pochopiť. Vývoj trvajúci pár rokov niečo stojí. Lenže potom sa ukázalo, že ich odolnosť, hlavne v oblasti kĺbov, pokrivkáva. V neposlednom rade som nevedel pochopiť ani to, prečo robia veľký mobil, ktorý sa otvorením zmení na malý tablet. Veď „vyklápačka“ núka oveľa väčší praktický význam.

O pár mesiacov naozaj dorazila véčková Motorola Razr s ikonickým retro dizajnom a bol som nadšený. Lenže Razr sa stále nepredáva, cena 1 500 eur je príliš vysoká na masívne rozšírenie a výbava je len zo strednej triedy. Galaxy Z Flip všetky tieto úvodné neduhy prekonal za 1 480 eur.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť