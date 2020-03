Koronavírus útočí na novú vládu

11.03.2020, 09:28

Nová slovenská vláda ešte nie je na svete a lídri štyroch parlamentných strán sú zatiaľ plní optimizmu. Akoby si neuvedomovali, aká zložitá situácia ich môže v blízkej budúcnosti čakať.

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku začína rásť. Kým sa pohybuje v jednotkách, veľká väčšina populácie ho môže ignorovať. Keď sa bude pohybovať v desiatkach, budú sa musieť zaviesť prísne opatrenia obmedzujúce bežný život v ohrozených oblastiach. Ak by sa počet nakazených vyšplhal na stovky, môže nastať panika.

Bohužiaľ, v súčasnej fáze európskej epidémie už treba počítať s akýmkoľvek scenárom, aj tým najhorším – s pandémiou. V jej prípade nejde iba o ľudské životy po celom svete, ale aj obrovské ekonomické škody. Svetová banka v roku 2006 odhadovala, že v prípade pandémie silnej chrípky by globálny hrubý domáci produkt (HDP) klesol o 4,8 percenta, čo je úroveň podobná prepadu pri veľkej finančnej kríze.

Pandémia by nebola koncom sveta, no spôsobila by podľa ďalších výpočtov agentúry Bloomberg možné straty na globálnom HDP na úrovni 2,7 bilióna dolárov. V takomto prípade by globálny ekonomický rast klesol na nulu. Spojené štáty, eurozóna aj Japonsko by zaznamenali jeho oslabenie.

