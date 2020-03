Päť oblastí, ktoré najviac trápia Slovensko

Formujúca sa vládna koalícia postupne zisťuje, ako by mohla spolu vychádzať a čím sa bude zaoberať. Už pred jej oficiálnym vznikom je jasné, že na seba budú postupom času narážať honosné predvolebné sľuby a tlak na vyrovnaný štátny rozpočet. TREND vybral päť kľúčových oblastí, na ktoré by sa mala vládna koalícia sústrediť. Okrem školstva a zdravotníctva sú to predovšetkým opatrenia na boj proti korupcii, podpora podnikateľského prostredia a starostlivosť o zdravé verejné financie.

11.03.2020, 09:28 | Peter Kapitán | Ronald Ižip | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding