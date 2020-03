Päťtýždňová dovolenka pre mladých rodičov pôsobí firmám problémy

Od januára tohto roka sa zmenili pravidlá dovoleniek. Až doteraz bola štandardná dĺžka dovolenky pre zamestnanca, ktorý ešte nedosiahol 33 rokov, najmenej štyri týždne. Starší pracovníci majú podľa zákona týždeň dovolenky navyše.

11.03.2020, 09:28 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Po novom má nárok na päťtýždňové voľno aj zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorí síce nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa. Firmám však nejasná formulácia zákona spôsobuje komplikácie, čo už ukazuje prax. Novelu Zákonníka práce do parlamentu predložili poslanci za SNS ako svoj poslanecký návrh. Národná rada ju schválila v októbri minulého roku.

Problémom je, že Zákonník práce pojem trvalej starostlivosti o dieťa presnejšie nedefinuje. Nehovorí napríklad o tom, čo je trvalá starostlivosť, na aké dieťa sa vzťahuje a koľko musí mať dieťa rokov. Zo zákona nie je jasné ani to, kto má nárok na päťtýždňové voľno pri rozvedených manželoch, striedavej starostlivosti či pri výchove dieťaťa napríklad nevlastným rodičom.

„Ide o ojedinelé prípady, keď by nebolo zjavné, že zamestnanec sa trvalo stará o dieťa. Pojem naďalej považujeme za nejasný a o výklad sme preto požiadali ministerstvo práce. Doručili nám ho v januári, no stanovisko poskytnuté ministerstvom veľa svetla do aplikačnej praxe neprinieslo. Podobné znenie je dostupné aj na stránkach Národného inšpektorátu práce,“ uviedla pre TREND hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Silvia Šeptáková.

