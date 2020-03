Piata strana vládnej koalície

11.03.2020, 09:28

Musím sa priznať, že som si nebol istý, či sa vôbec Věra Jourová potom, ako sa po piatich rokoch stala z radovej eurokomisárky podpredsedníčkou Európskej komisie, presťahovala do inej kancelárie. Budova Berlaymont je presne ten typ stavby, kde sú, pravdepodobne zámerne, priestory zameniteľné a kde si po vás na ostro stráženú recepciu musí niekto prísť. Nielen kvôli bezpečnosti, ale zrejme aj preto, že by tam mohli návštevy ľahko zablúdiť. „Áno, je to inde, teraz sedíme skoro najvyššie, to viete,“ usmieva sa pracovníčka sekretariátu českej podpredsedníčky Komisie.