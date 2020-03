Posledný útek únikového génia Andreja Kisku

Jednu vec Andrejovi Kiskovi uprieť nemožno. Sebavedomie. Ako líder najslabšej strany v parlamente sa totiž rozhodol, že v rámci rokovania o budúcej koalícii si bude klásť podmienky. Najskôr sa mu nepáčilo, že by jeho „Zaľudia“ mali vládnuť s Borisom Kollárom. Ako riešenie ponúkol Igorovi Matovičovi krehkú väčšinu, ktorú by roztrhalo prvé hlasovanie o zákaze potratov. To si dobre uvedomuje aj budúci premiér. Exprezidentovi rýchlo odkázal, že pokojne môže ísť do opozície. So Smerom a s Kotlebom.

11.03.2020, 09:28 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Potom ako A. Kiska trochu ponapínal svaly, ho predsedníctvo strany poslalo za okrúhly stôl s lídrami troch silnejších koaličných subjektov. V tom okamihu sa mu začali máliť dve ministerstvá. Vraj niektoré rezorty majú väčšiu hodnotu ako iné, a ak má dostať slabšie ministerstvá, tak ich rozhodne chce viac. Ak veríme, že mu neboli ponúknuté rezorty kultúry a životného prostredia, jeho očakávania sú prinajmenšom smelé. Stačí si spomenúť na niekdajšieho gazdu pravice Radoslava Procházku s jeho Sieťou, ktorému pred štyrmi rokmi stačilo aj jedno ministerstvo. Iste, bol to najbohatší rezort dopravy, ale matematika jednoducho nepustí. Viac ako prehnané sebavedomie sa možno za obštrukciami A. Kisku dá hľadať akýsi pud sebazáchovy. Hľadá ideálne riešenie, ktorým by bolo aj vládnuť, aj nevládnuť, aj ísť do koalície, aj neísť. Aj sa podpísať na hrádzu proti Smeru, aj zostať čistý po vstupe do koalície s podnikateľom s mafiánskou minulosťou.



