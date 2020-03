Situácia je ťažká, ale nie zúfalá

Predvolebný populizmus na výdavkovej strane sa vládnym stranám môže už čoskoro vypomstiť

11.03.2020, 09:28 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Fiškálna situácia, ktorá stojí pred novou vládnou koalíciou, je ťažká, ale nie zúfalá. Základný scenár však podlieha väčším neistotám ako kedykoľvek predtým.

Sivá labuť nad kasou

Európska ekonomika koketuje s recesiou už dlhší čas. Aj keď nízke úrokové sadzby a kvantitatívne uvoľňovanie ju pomáhajú odsunúť, nová hrozba na obzore robí situáciu značne neprehľadnou. Väčšia epidémia koronavírusu by na starom kontinente dramaticky znížila ekonomický rast Slovenska, čím by spôsobila silný výpadok príjmov do štátneho rozpočtu. Táto „sivá labuť“ čoraz častejšie lieta nad štátnou pokladnicou.

Ale už aj bez nej majú slovenské financie problém – miesto šetrenia v dobrých časoch je pokladnica pred príchodom ekonomického spomalenia vyrabovaná. Minulý rok rástol HDP krajiny tempom 2,3 percenta, omnoho nižším ako v roku 2018. To samo osebe by nebolo problém, keby na situáciu reagovali aj výdavky vlády prispôsobením sa realite. Tie dramaticky vzrástli. Kým sa tohtoročné príjmy do štátneho rozpočtu k februáru zvýšili o 275 miliónov eur, výdavky vzrástli až o 390 miliónov eur. V nich ešte nie sú započítané 13. dôchodky, ktoré posudzuje prezidentka.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť