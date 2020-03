Skládky verzus spaľovne

Na Slovensku sa bude musieť odpad viac triediť. To si vyžiada zvýšené investície do triedičiek a zdvihne to cenu za jeho odvoz aj skládkovanie.

11.03.2020, 09:28 | Jozef Ryník

Vyššie náklady obcí a firiem napokon zaplatia ľudia a firmy v poplatkoch za odpad. Na konci minulého roka parlament schválil novelu zákona o odpadoch. Došlo k viacerým zmenám, ktoré majú podporiť triedenie odpadov a na druhej strane obmedziť či neskôr úplne zakázať skládkovanie neupravených odpadov. Podľa odborníkov skládky už o niekoľko rokov nebudú kapacitne stačiť na množstvo odpadu, ktorý na Slovensku vyprodukujeme. Komunálny odpad pritom tvorí viac ako dva milióny ton ročne. Odpadové firmy budú drahšie Podľa novely zákona o odpadoch od začiatku roka 2021 odpad už nemôže ísť na skládku bez skoršej úpravy, teda vytriedenia toho, čo sa dá ešte zrecyklovať a čo nie. To bude znamenať zvýšené náklady pre firmy, ktoré sa zaoberajú zvozom odpadu, a zvýšené náklady budú mať aj obce. Vyššiu mieru separácie bude musieť niekto zaplatiť. Odborníci tvrdia, že odpadové firmy zvýšia ceny za odvoz pre obce a tie presunú časť nákladov aj na občanov. „Náklady na odpad pre pôvodcov, ale aj výrobcov budú rásť. A to nielen v roku 2020, ale kontinuálne počas najbližších rokov,“ je presvedčený riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack Michal Sebíň. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



