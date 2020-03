Systém funguje neefektívne, treba ho opraviť

11.03.2020, 09:28 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Aj keď sa v zdravotníctve dajú mnohé zdroje ušetriť, ide o dlhodobý a náročný proces

Nový minister zdravotníctva má pred sebou veľkú výzvu. Za poslednú dekádu nedokázal nikto nájsť odvahu a začať opravovať systém, ktorý síce funguje, no značne neefektívne. Kabinet si cez nesystémové kroky dlhodobo iba kupovala zmier, ktorým odsúval akékoľvek potrebné, no nepopulárne opatrenia. Zdravotníctvo pomaly, ale isto chátralo. Fiasko so stratifikáciou bolo zreteľným príkladom nezáujmu vykonať prvý, hoci malý, no zásadný krok smerom k väčšej efektivite systému.

Výdavkové cunami

Víťaz volieb v predvolebnej kampani prezentoval mnoho návrhov, ktorými chce zdravotníctvo zlepšiť. Je pravdepodobné, že nový minister bude zo strany OĽaNO (Marek Krajčí), čo znamená, že mnoho zo sľubov strany bude chcieť aj presadiť do praxe.

Napríklad zvýšenie platov sestier o 20 percent, zvyšovanie tarifných platov sestier a lekárov, vybudovanie 25 nemocníc za 25 rokov, výstavba nemocnice na Rászochách do piatich rokov, dobudovanie martinskej nemocnice, zvýšenie počtu transplantácií orgánov alebo zvyšovanie výdavkov do zdravotníctva minimálne o 0,1 percenta HDP ročne.

