V réžii novej koalície je šanca na reštart

11.03.2020, 09:28

Lídri majú zhodu v programe, nepopulárne riešenia a financovanie vyvolávajú otázky

Ministerstvo školstva môže obsadiť strana Sloboda a Solidarita, konkrétne jej podpredseda Branislav Gröhling. Pozitívom pre prácu rezortu je, že programoví lídri pre školstvo sa stretávali už pred voľbami a zhodli sa na viacerých kľúčových opatreniach. Negatívom sú nároky na rozpočet – koalícia pred voľbami sľubovala viac opatery a rozmaznávania pre vedu, učiteľov aj žiakov, pričom školstvo je len jedna z oblastí, kde chce míňať viac ako predošlá vláda. Rizikom je podpora koalície v momente, keď dôjde na nepopulárne opatrenia v školstve.

Platy učiteľov

Všetky strany rodiacej sa koalície sľúbili učiteľom zvýšenie miezd. Ak by splnili sľuby, ktoré v programoch uviedli SaS a OĽaNO, platy by mali stúpnuť každý rok asi o desať percent. Začínajúci pedagóg by zarobil aj s príplatkom najmenej 1 074 eur za mesiac, čo je zhruba o stovku viac ako dnes. Sulíkovci navrhli plat nadviazať na priemer v ekonomike, takže jeho mzda by stúpala podľa hospodárstveho rastu.

Pri nezmenenom počte učiteľov by výdavky na zvýšenie platov vyšli štátnu kasu odhadom na 160 miliónov eur ročne. Ak by bola vláda veľkorysejšia, mohla by si osvojiť plán Za ľudí a zvýšiť platy asi o dvadsať percent, na úroveň priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, čo je asi 1 500 eur mesačne. Kollárovci sľúbili nadviazať nástupnú mzdu učiteľa na úroveň priemernej mzdy v kraji. SaS navrhuje zohľadniť regionálne rozdiely príplatkom v oblastiach s vysokými životnými nákladmi.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť