Výpadky v miliardách. Epidémia ohrozila aj letecký priemysel

Keď bola americká spoločnosť Boeing vlani na jar prinútená po dvoch fatálnych nehodách uzemniť viac ako 500 „chybných“ lietadiel 737 MAX, začalo sa hovoriť o vážnej kríze v leteckom priemysle. Nikto netušil, že v ťažkých časoch, ktoré letecká doprava prežíva, prinesie rok 2020 ešte väčšiu krízu. Takú, aká sa neudiala ani po útokoch z 11. septembra 2001.

11.03.2020, 09:28 | Ján Meľuch | © 2020 News and Media Holding

Koronavírus doposiaľ spôsobil nielen približne štyritisíc úmrtí po celom svete, ale aj rozsiahle ekonomické obmedzenia, ktoré ženú výšku škôd na miliardy. Šírenie vírusu ide ruka v ruke s cestovaním. A cestovanie zase priamo súvisí s leteckým priemyslom ktorý pomaly začína počítať straty.

Začalo sa to rušením letov

Po prepuknutí koronavírusu v čínskom meste Wu-chan a po jeho rapídnom rozšírení do ďalších veľkých miest najprv pristúpili k obmedzeniu letov čínske letecké spoločnosti. Ďalšie zákazy na seba nenechali dlho čakať a valili sa ako lavína. Na pevninskú Čínu tak teraz nelieta takmer nikto.

Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) najnovšie straty v dôsledku epidémie vyčíslila na sumu od 63 do 113 miliárd dolárov. To, že možný rozsah škôd pre letecký priemysel má taký veľký rozptyl, vysvetľuje IATA dvomi možnými scenármi. Prvý vychádza z predpokladu, že sa vírus prestane dramatickým spôsobom šíriť. V takom prípade by sa dopyt po letenkách a cestovaní prejavil 11-percentným prepadom cestujúcich v leteckej doprave po celom svete. Najviac v Číne (–23 percent), Taliansku (–24 percent) či v Južnej Kórei (–14 percent). Najmenej sa má pokles prejaviť na Blízkom východe.

