Zákony máme, stačí ich dodržiavať

Aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, museli by ju najvyšší predstavitelia páchať, vyhlásil pred vyše troma rokmi exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru. Jeho výrok, že polícia korupciu na najvyšších miestach nerieši, lebo neexistuje, sa naveky zapíše do histórie.

11.03.2020, 09:28

Pri pohľade do štatistík by si človek mohol povedať, že R. Kaliňák má možno aj pravdu. Najvyššie postaveným funkcionárom odsúdeným za korupciu je do dnešného dňa exprimátor Čadce Jozef Pohančeník. Trest dostal ešte v roku 2008.

Vznikajúca vládna koalícia si uvedomuje, že štátny aparát prerastený korupciou je jedným z najakútnejších spoločenských problémov na Slovensku. Preto chystá niekoľko opatrení, ktoré by mohli byť prínosom. Budú stáť predovšetkým na tom, či ich niekto bude schopný vymôcť.

Hmotná zodpovednosť politikov

Sprísňovanie hmotnej zodpovednosti politikov je krok správnym smerom. Ako upozorňuje riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, politici by mali niesť podobnú zodpovednosť, ako majú zamestnanci na základe Zákonníka práce. „Ak zamestnanec spôsobí firme škodu, nesie za to zodpovednosť a dostane trest. Pri politikoch zodpovedných za riadenie štátu to chýba,“ hovorí Z. Petková. Súhlasí s tým, že už dnes existujú možnosti, ako politikov za ich zlé rozhodnutia trestať, problém je však pri vymáhaní a ukladaní trestov.

