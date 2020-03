Na Slovensku vyčíňa zhubnejšia nákaza než koronavírus

Verejné dianie na Slovensku ešte nikdy nebolo zavalené toľkými kľúčovými udalosťami naraz, ako je to dnes. Igor Matovič zostavuje vládu zásadnej zmeny, ľudia sa v domácej izolácii boja o život a polícia zadržala trinásť sudcov, z ktorých štyria skončili vo väzbe. Je to trúfalé tvrdenie, ale aj v tejto tvrdej konkurencii je záťah proti justičnej mafii tá najdôležitejšia správa týchto dní.

18.03.2020, 08:33 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Vláda je tu na štyri roky, pandémia koronavírusu by sa mohla skončiť do niekoľkých mesiacov, ale sudcovia sú doživotne vymenovaní strážcovia základného stavebného prvku každej spoločenskej dohody – spravodlivosti. Keď zlyhá ten, zosype sa celá stavba. Ľudia prestanú veriť systému, začnú si vytvárať paralelné štruktúry a voliť extrémistov. Na spoločenskom výslní sa ocitnú lotri, ktorí kradnú a vraždia, bežní ľudia schudobnejú, investori sa stratia a ekonomika sa začne prepadať. Tento proces funguje v každej krajine, kde sú rozsudky na predaj a kde je jeho intenzita len otázkou miery prehnitosti justície. Na Slovensku ide o dlhodobý problém, čo dokazuje aj to, že súdnictvu dôveruje len zhruba pätina občanov. Každý minister spravodlivosti sa pri nástupe do úradu dušoval, že tento chronický problém vyrieši. Nikto neuspel.

Paradoxne, proces skutočnej očisty slovenskej justície sa podarilo nechcene naštartovať až Marianovi Kočnerovi. Keby sa polícia nedostala k chúlostivým dátam v jeho mobile, Monika Jankovská by si ďalej užívala mandát štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a ďalej by v talári vybavovala, čo treba. M. Kočner a ďalší jemu podobní gauneri by si naďalej za malé vianočné, kabelku, iPhone či inú misu šošovice kupovali rozsudky, a čo je najhoršie, zvyšok mužov a žien v talároch by mlčal. Tak ako väčšina z nich mlčala, keď Štefan Harabin vykrúcal justícii krk. Niektorí z nich majú rovnaký charakter, niektorí nechcú problémy, mnohým je to jedno a pre veľkú časť je to otázka falošnej stavovskej kolegiality. Vrcholní predstavitelia súdnej moci aj dnes len pyšne prskajú a namiesto sebakritiky sa odvolávajú na sudcovskú nezávislosť, do ktorej sa celé roky zatvárajú ako do slonovinovej veže. Príkladom je reakcia predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej, ktorá sa v čase najväčšej justičnej krízy zmohla len na banálne konštatovanie, že „situácia v justícii nie je dobrá“. Inak sa v zásade len pohoršuje nad tým, že policajti si dovolili zatknúť trinásť sudcov a napokon skončili vo väzbe len štyria. Schopnosť justičnej samoočisty úplne zlyhala.

Vidiac bezprecedentný zásah proti trinástim mužom a ženám v talároch, zostala väčšina sudcov ticho – až na členov iniciatívy Za otvorenú justíciu a sudcov z Prešova. Všetci by pritom mali kričať od pohoršenia nad pošpinením svojej stavovskej cti a mali by sa jasne dištancovať od čiernych oviec z Kočnerovho stáda. Inak nás vírus justičnej korupcie bude ničiť aj dlho po tom, ako zvládneme pandémiu koronavírusu.