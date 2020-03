Neraz bol v problémoch, ale vždy ostal optimistom

Každý týždeň vychádzajú na Slovensku desiatky nových titulov, ktoré súťažia o pozornosť čitateľov. Pri takom množstve, samozrejme, nie je reálne robiť reklamu a marketing každému jednému z nich.

18.03.2020, 08:33 | Martin Šuba | Peter Scherhaufer | © 2020 News and Media Holding

Marketingové oddelenia v knižnej brandži preto majú podľa J. Hegera veľmi náročnú úlohu. Aj keby pracovali 48 hodín denne, stále by mali čo robiť, lebo kníh je enormne veľa. „Nie je to ako robiť pol roka reklamu tatrankám. Smejem sa kamarátom vo veľkých firmách, ktorí mesiace rozmýšľajú, či to dievčatko v reklame má mať blond alebo tmavé vlasy. U nás na také veci nie je čas,“ porovnáva J. Heger marketing na knižnom trhu s propagáciou v iných odvetviach.

Knižný trh je v súčasnosti presýtený. A je to celosvetový problém. „Vychádza oveľa viac kníh, než by bolo treba, ale nikto nevie, kde je ukrytý ten nový Harry Potter,“ hovorí šéf vydavateľstva, ktoré si posledné roky udržiava tržby na úrovni do sedem miliónov eur a zisk okolo 160-tisíc eur. Ako však J. Heger tvrdí, zisk ho trápi iba do tej miery, aby bola spokojná banka, ktorá mu poskytuje konktokorentný úver. „Hodnotiť knižný sektor z hľadiska zisku je nesprávne, lebo náš segment má jeden veľký problém – zásoby spojené s komisionálnym predajom. Musíme vyrobiť knihy, financovať ich a musí sa dostatočne veľa predať, aby sa vložené peniaze vrátili. Medzičasom však investujeme do nových, lebo keď sa predá, dotlačíme,“ vysvetľuje.

Knihy boli náhoda

Ako dieťa chcel byť J. Heger futbalovým komentátorom v televízii, pretože túžil cestovať a mal pocit, že v tejto profesii by to bolo možné. „Nie som človek, ktorý by vedel plánovať, skôr som mal šťastie, že ma to viedlo správnymi chodníkmi,“ hovorí. Vyštudoval zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a následne ešte za socializmu nastúpil do podniku zahraničného obchodu Slovart. „Prišli sme do firmy traja. Jednému povedali, že bude obchodovať s muzikou, druhému s umením, a mne, že s knihami. Keby mi boli povedali umenie, dnes by som sa venoval umeniu,“ spomína riaditeľ Slovartu na osud, ktorý ho zaviedol ku knihám.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť