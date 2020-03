Politici otáľajú, firmy bojujú s časom

18.03.2020, 08:33 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Môžeme to nazvať hanbou, ale nie je to hanba. Nepripravenosť Slovenska na koronavírus sa nelíši od nepripravenosti ostatných európskych krajín. Naopak, odstupujúci Peter Pellegrini zaviedol prísnejšie opatrenia ako mnohé iné štáty. No aj tie sú nedostatočné.