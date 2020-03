Slovenské súdy ovláda ešte veľa malých Kočnerov

Zadržanie trinástich sudcov obvinených z rôznych nekalých a korupčných praktík je bezprecedentná akcia na vyčistenie slovenskej justície. Bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák pri pohľade na ich zlyhania priznáva, že ho prepadá pocit hanby za stav súdnictva na Slovensku. Zároveň upozorňuje, že čierne ovce v talároch fungujú v každom regióne, nielen v Bratislave.

Polícia zadržala trinásť sudcov pre podozrenie z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Ako to vnímate?

Je to pre mňa veľmi ťaživá situácia. Je mi naozaj ľúto, že problém narástol do takej miery, že musia do toho vstúpiť orgány činné v trestnom konaní a v takom veľkom rozsahu. Kedysi by som si ani nevedel predstaviť, že by sa korupcia dostala takýmto spôsobom do základov justičného systému. Pripustil by som, že jednotlivci môžu zlyhať. Ale už za bývalého režimu sme si vedeli s takými jednotlivcami poradiť. Teraz to vyzerá na systémovú poruchu a to ma trochu prekvapuje.

Prečo si myslíte, že je to systémové zlyhanie?

