Tretí pilier dopláca na nedostatok sporiteľov

Tretí dôchodkový pilier má vysoké poplatky. Toto jednoduché a zjednodušené tvrdenie v sebe odráža omnoho širšiu škálu problémov.

Ich riešenie si bude vyžadovať poctivú legislatívu a zodpovednosť ľudí k vlastnej budúcnosti. Ak by bol trh v lepšom stave a mali sme iný postoj k riziku, trh s doplnkovým poistením by možno vyzeral inak. To platí aj pre sadzobníky poplatkov.

Vysoké poplatky

Klienti za tretí pilier skutočne neplatia málo. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá v mene klienta investuje jeho peniaze v treťom pilieri, má nárok na tri druhy odplaty.

Najzásadnejšou je poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý v posledných rokoch klesal a od roku 2020 je pre príspevkové fondy na úrovni 1,2 percenta priemernej ročnej čistej hodnoty majetku. Vo výplatnom fonde je polovičný. Príspevkové fondy sú pre ľudí, ktorí si na dôchodok sporia, výplatný pre tých, ktorí peniaze z tretieho piliera už čerpajú. Okrem toho má dôchodková spoločnosť nárok na odplatu vo výške desiatich percent z dosiahnutého zhodnotenia prostriedkov. Vzorec výpočtu chráni klientov pred platením aj za rast, ktorý prichádza po väčšom prepade.

