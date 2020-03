Ako nám môže koronavírus prospieť

Na začiatok použijem citát. „Sú veci, ktorým otrasy prospievajú. Ak ich vystavíme nepredvídateľným udalostiam, chaosu a stresu, rastú a darí sa im,“ uvádza Nassim Taleb v knihe Antifragilita. Dnes je tou nepredvídateľnou udalosťou koronavírus a N. Taleb nám pomáha pochopiť, že sa dá vnímať aj ako príležitosť na zdokonalenie. Krehké systémy sa už z veľkej časti nespamätajú a zaniknú, odolné štruktúry zlé časy len prečkajú, ale tie antifragilné ich privítajú ako šancu vynoriť sa v zdokonalenej verzii. Presne tak, ako sa fyzická výkonnosť tela zvyšuje pri obmieňaní a stupňovaní tréningovej záťaže, aby si organizmus nestačil zvyknúť.

25.03.2020

Každá kríza napokon priniesla očistu – choré firmy sa už nespamätali, neschopné politické elity voliči odstavili, zle nastavené pravidlá sa opravili. Výsledok nikdy nie je dokonalý a trvalý, pretože je to proces, ktorý sa nikdy nezastaví. Antifragilné systémy vždy počítajú s príletom čiernej labute a vítajú ju, pretože sa opäť transformujú do vylepšenej verzie.

Dnes ešte nevieme, kam smerujeme. Možno sa situácia do pár mesiacov utíši a ekonomika sa znovu naštartuje. Oveľa pravdepodobnejšia je však hlboká recesia. Prepad podnikateľskej nálady v Nemecku je najhorší od roku 1991 a to neveští nič dobré. Keď má problémy motor európskej ekonomiky, majú ich všetci. Podľa rôznych odhadov sa ekonomika v tomto roku môže prepadnúť až o desať percent. A to je v prípade vyspelých krajín vzácna udalosť. Väčšinou sa spájala s extrémnymi šokmi, ako bola vojna alebo svetová hospodárska či finančná kríza. Aj dnes nás koronavírus dostáva takmer do vojnových pomerov. Obchody sú zatvorené, fabriky pozastavujú výrobu, ľudia sedia doma a boja sa vychádzať na ulicu.

Pozitívnou správou je, že ekonomika by sa mohla spamätať oveľa rýchlejšie. V jej prospech hrá to, že nejde o štrukturálny problém ani finančnú bublinu či nezodpovednú fiškálnu politiku. Hospodárstvo na istý čas zamrzne, následne sa preberie k životu a začne dobiehať, čo v čase mimoriadnych opatrení zameškalo.

