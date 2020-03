Perfektný žáner súčasnosti. Ako vyzerá slovenský komiks

25.03.2020, 08:22 | Adrián Berecz

Watchmen, Sin City, V for Vendetta, Transmetropolitan, The Walking Dead či Sandman sa už dajú považovať za legendy. Grafický svet komiksu neprezentujú len akční hrdinovia ako Superman, Batman či Avengers. Hoci práve tieto postavy a námety prostredníctvom filmov spopularizovali komiksy najviac, mnohé z nich nevynechávajú vážne spoločenské problémy, prácu s komplexnými príbehmi a ponúkajú materiál na intelektuálne úvahy a debaty. Postupne si komiksy kliesnia cestu aj do našich končín