Cestovanie prestalo existovať, ale cestovky sa snažia byť flexibilné

Pred niekoľkými dňami vyvolalo na internete rozruch video majiteľa cestovnej kancelárie Bubo Ľuboša Fellnera.

25.03.2020, 08:22 | Jarmila Horváthová | © 2020 News and Media Holding

Jeho posolstvo bolo zhruba takéto: Ak na to máte, utečte s nami pred koronavírusom na juh. Niektorí považovali jeho vyjadrenia za nevhodne či nešikovne sformulované, iní za poburujúce. S odstupom zopár dní sa dá povedať jedno: rozhodne sa ukázali ako nešťastne načasované. Dnes by na bezproblémové odcestovanie na juh a návrat na Slovensko nikomu nestačila ani zlatá kreditka, ani príslušnosť k „elite“. Potreboval by najmä pevné nervy a kus šťastia. Nákaza koronavírusom absolútne zmenila svet cestovania – zastavila ho.

Každý deň sa objavujú nové správy o zrušených leteckých linkách, zatvorených letiskách či hraniciach, ktoré mnohým ľuďom komplikujú návrat. Aj vlády jedna po druhej varujú občanov pred cestovaním a odporúčajú, aby zostali doma – ak nie priamo pre ohrozenie koronavírusom, tak pre komplikácie pri ceste tam a späť. Navyše pre stále sa šíriacu nákazu sa Európania stali v mnohých štátoch nachádzajúcich sa južne od európskeho kontinentu nežiaducimi. Tieto štáty zakázali napríklad lety, prestali vydávať víza alebo nariaďujú automaticky po príchode dvojtýždňovú karanténu.

Najprv dostať ľudí domov

Najväčšie cestovné kancelárie TRENDU potvrdili, že ich prioritou a hlavnou činnosťou je teraz dostať klientov naspäť na Slovensko. Väčšinová majiteľka a CEO cestovnej kancelárie Pelikán Tatiana Ondrejková hovorí, že už niekoľko dní sa snažia v prvom rade pomáhať – nielen svojim klientom, ktorým boli zrušené lety, ubytovanie či transfery. „Všetkým vysvetľujeme, že aktuálny nápor na zákaznícky servis je bezprecedentný a v modernej histórii leteckého biznisu či cestovného ruchu nemá obdobu. Ďakujeme tým, ktorí pochopia, že vybavenie v tomto zložitom období trvá dlhšie, ako sú zvyknutí,“ konštatuje.

