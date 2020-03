Kto sú ľudia, ktorí sedia na ministerských stoličkách

Do úradu sa posadilo 16 ľudí, ktorí doteraz s najvyššou exekutívnou funkciou nemali žiadne skúsenosti. Na druhej strane, mnohí z týchto ľudí už na ministerstvách na nižších pozíciách pracovali.

26.03.2020, 05:00 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Zdroj: Zsolt Lukács

Igor Matovič (46)

predseda vlády (OĽaNO)

Začínal ako podnikateľ v lokálnom inzertnom periodiku, ktoré rýchlo nadobudlo celoslovenský rozmer. Do politiky vstúpil v roku 2010, keď sa spolu s ďalšími troma kolegami prekrúžkoval do parlamentu z posledných štyroch miest na kandidátke strany SaS. V ďalších voľbách kandidoval za hnutie OĽaNO, ktoré sám založil. Zviditeľnil sa najmä neortodoxným správaním, dostal sa do mnohých konfliktov so s bývalými partnermi. Značná časť ľudí, ktorá s ním prišla do kontaktu, ho považuje za konfliktného. Až do vymenovania do funkcie predsedu vlády nemal žiadnu exekutívnu funkciu.

Zdroj: Zsolt Lukács

Eduard Heger (43)

vicepremiér a minister financií (OĽaNO)

Konzervatívny ekonóm, ktorý sa hlási ku kresťanstvu, bude riadiť štátnu kasu v ťažkých časoch pre hospodárstvo. Bude bojovať nielen s blížiacou sa recesiou spôsobenou koronavírusom, ale aj s rozhadzovačnými plánmi vlastnej koalície. Po univerzite sa uchytil ako junior konzultant v americkej firme Cubic Applications. Tá pracovala aj pre slovenské ministerstvo obrany. Od roku 2007 podniká s Jurajom Drobom (SaS), ktorého firma Old Nassau Imports rozbehla úspešnú značku Double Cross Vodka. Dva roky bol konateľom firmy, pokým nenastúpil do parlamentu vo farbách OĽaNO v roku 2016.

