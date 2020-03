Náš automotive má s Wu-chanom mnoho spoločného

25.03.2020, 08:22 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Tretí marcový týždeň tohto roku sa do novodobej histórie zrejme zapíše ako čierny týždeň európskych automobiliek. Bezprecedentne sa uzavreli brány väčšiny z nich, nevynímajúc štyri fabriky na Slovensku. Európa zostala šokovaná a s ňou tisícky firiem napojených na výrobu áut.

Vzhľadom na to, ako sa automotive masívne viaže na tunajší priemysel, čo znamená pre export a ako môže dlhodobé uzavretie automobiliek ovplyvniť ekonomiku krajiny, možno Slovensko vnímať ako lakmusový papierik tejto pandémie. A to v dobrom alebo v zlom zmysle tohto slova. Závisí to od toho, či sme dostatočne rýchlo zareagovali na situáciu, ako zodpovedne k opatreniam pristúpime, aké rozhodnutia fabriky ďalej prijmú a ako rýchlo výrobu obnovíme. A to ukáže len čas.

V tomto smere by Slovensko malo mať na zreteli ešte iný príklad – čínske mesto Wu-chan. Neslávne známe ako prvé epicentrum pandémie nového koronavírusu. Dôvodom je naša menej známa podobnosť s týmto regiónom, ktorý je takisto viazaný na svetový automobilový priemysel. Jedenásťmiliónová metropola sa nazýva čínsky Detroit, keďže v nej pôsobí viacero automobiliek a stovky globálnych dodávateľov. Vo výraznej miere sa podieľa na exporte krajiny a desiatimi percentami aj na produkcii áut v Číne. Je niečo ako dvojník našej krajiny. Ibaže dvojnásobne väčší.

Pre budúci vývoj na Slovensku by malo byť porovnanie s Wu-chanom mementom, ako súčasnú krízovú situáciu efektívne riešiť. Čínsky Detroit výrobu vozidiel do mesiaca od prepuknutia nákazy uzatvoril a už po troch mesiacoch tvrdých opatrení ju pomaly rozbiehal. Aj Číňanom je zrejmé, že to nepôjde hneď ani naplno, že reštart potrvá niekoľko mesiacov. A podobne ako na Slovensku mnohé bude závisieť aj od toho, či sa v paralyzovanom svete nájde dosť klientov, pre ktorých budú fabriky autá vyrábať.