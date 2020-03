Neskúsená, ale odhodlaná vláda ide do neistých časov

Kabinet Igora Matoviča čelí nečakaným výzvam. Okrem zápasu so skorumpovanou justíciou či s nereformovaným zdravotníctvom a školstvom ho najprv čaká duel s koronavírusom.

S príchodom Igora Matoviča a jeho partie na úrad vlády sa začína nová éra Slovenska. A to nielen preto, že ešte pred pol rokom musel pre väčšinu dnešných dvadsiatnikov Smer predstavovať štátostranu, ktorá tu vždy vládla a vždy aj vládnuť bude.

Prebratie moci opozíciou, dokonca vo forme ústavnej väčšiny, je obrovská príležitosť na reštart krajiny. Zo štátu, ktorý sa z ekonomického tigra zmenil na korupčnú chobotnicu, by sa pri troche snahy mohol vykľuť životaschopný jedinec, pevne ukotvený v Európe, smerujúci k skutočnému právnemu štátu.

Novú éru však bude okrem protikorupčnej snahy charakterizovať predovšetkým boj proti panike, vírusu a obrovským ekonomickým stratám. Udalosti posledných dní ukazujú, že súboj s mafiou previazanou so štátom, s korupciou, klientelizmom či akousi všeobecnou štátnou neschopnosťou bude prinajmenšom v najbližších mesiacoch na vedľajšej koľaji.

Čaro politika

Pár dní potom, ako si pred štyrmi rokmi Roman Brecely zo Siete sadol do kresla ministra dopravy, stavil sa s redaktorkou Nového Času, že do roku 2020 bude hotová diaľnica z Bratislavy do Košíc. Nie je známe, čo bolo výhrou v stávke, no je známe, že R. Brecely ju prehral.

Rozuzlenia sa už R. Brecely ako politik nedočkal. Ak by sa mu nejakým zázrakom podarilo prežiť vo funkcii ministra, bol by dnes na smiech ešte oveľa viac ako v roku 2016. Už vtedy jeho vyhláseniu nikto neveril. Diaľnica medzi Bratislavou a Košicami je slovenský politický evergreen. Každá vláda, ktorá nastúpi, sľúbi, že ju postaví, no zatiaľ sa to žiadnej nepodarilo.

Kabinet premiéra I. Matoviča z OĽaNO takúto chybu zatiaľ nespravil. Aj keď je sformovanie programového vyhlásenia vlády ešte ďaleko, ministri si zatiaľ na svoje vyjadrenia dávajú pozor. Vo svojej opatrnosti idú dokonca tak ďaleko, že v podstate ani nevieme, na čo sa chystajú.

Poznáme síce obsah predvolebných programov, no tie platia pred voľbami. Po nich, a predovšetkým po vytvorení novej vlády, prichádza na rad reálna politika. Či nová vláda chce, alebo nie, jej skutočnou politikou sa v najbližších mesiacoch stane boj proti pandémii a jej ekonomickým následkom.

Na to, aby sme vedeli zodpovedne predpovedať, ako sa to čerstvej štvorkoaličnej vláde bude dariť, by sme si potrebovali pomôcť obľúbeným vtipom nového premiéra. Spýtajte sa poslankyne za Smer Jany Vaľovej, tá mala v minulosti živnosť na veštenie.

Jasnovidecké schopnosti pri prognózovaní, ako sa bude novému kabinetu dariť, by sme potrebovali preto, lebo chýbajú dáta. Ani jeden zo šestnástich členov vlády

