Sociológ Vašečka: Matovič v sebe nesie riziko, môže uveriť sám v seba

Koalícia bude spravovať krajinu v bezprecedentnej kríze. Napriek tomu sa koronavírus môže stať hnacou silou pre zásadné reformy v školstve a zdravotníctve. Igor Matovič už počas povolebných rokovaní ukázal, že má veľký politický talent. Technológiu moci ovláda podobne, ako to predvádzali bývalí slovenskí premiéri, hovorí sociológ M. Vašečka. Ak nedokáže naplniť očakávania voličov, Smer sa môže vrátiť v plnej sile a s podporou až 30 percent voličov.

26.03.2020, 07:00 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

V rozhovore sa dočítate: Ako hodnotí potenciál vlády I. Matoviča

Je koronavírus veľkým rizikom pre novú vládu alebo skôr príležitosť, ako zažiariť

Prečo je premiér novej vlády podobný Vladimírovi Mečiarovi

Ako dokáže nová vláda odkomunikovať potenciálne rušenie niektorých sociálnych vymožeností

Igor Matovič zložil vládu. Ako hodnotíte jej potenciál byť jednotná a akčná v ťažkých časoch, do ktorých vstupujeme?

Koronavírus všetko zmenil. Pred dvoma týždňami by sme ešte poukazovali na rôzne míny, ktoré prináša klub OĽaNO svojou nesúdržnosťou, teraz môže byť všetko inak. Myslím si, že koronavírus sa postará o to, aby ich súdržnosť bola na dlhý čas veľmi vysoká. Pretože tento klub je veľmi rozmanitý, sú tam konzervatívci, liberáli a obávam sa, že po odznení krízy to môže zohrávať významnú úlohu.

Takže ťažké časy ich zomknú?

Presne tak a platí to pre celú spoločnosť. Ale v okamihu, keď kríza odznie, sa vrátime do bodu nula. Vieme, že tých poslancov vyberal sám Igor Matovič, ale zrejme ich úplne podrobne nepozná.

Mnoho ľudí pochybovalo o tom, či bude I. Matovič schopný riadiť štát, a teraz ho musí viesť v období bezprecedentnej zdravotníckej i ekonomickej krízy. Môže to zvládnuť?

Ľudia rastú s výzvami a funkciami. Igor Matovič tiež narastie. Má veľmi dobré predispozície, podobne ako pred ním Vladimír Mečiar, Mikuláš Dzurinda či Robert Fico dokáže uveriť sám v seba. Vidím to na ňom už dlhé roky a to môže byť problematický faktor.

Ako sa to prejavuje?

Svoju stranu riadi autoritárskym štýlom. Nie je to vlastne ani strana, ale skôr nejaký zvláštny druh firmy s malým počtom členov a obmedzenou možnosťou vyjadrovať sa k tomu, ako strana funguje. Podľa mňa to ani nie je politický subjekt, ako ho definuje teória. Igor Matovič zatiaľ ukázal veľmi dobré schopnosti rokovať s partnermi, má prevahu. Rovnako ukázal, že mu stále utečie aj nepríjemné slovo a stratí nervy. Takže cez tú štátnickú tvár, ktorú začal v poslednom čase ukazovať, čoraz viac presakuje to, na čo sme boli zvyknutí aj v minulosti.

Prirovnali ste ho k expremiérovi V. Mečiarovi, čo je veľmi tvrdé. Mohol by podľa vás skĺznuť k nejakej autoritatívnej politike?

Nemyslel som to takto. Skôr som mal na mysli, že v jednej chvíli by I. Matovič mohol stratiť sebakontrolu a schopnosť byť autentický. Celých desať rokov, čo je v politike, je veľmi autentický. Podobne to bolo aj s Mikulášom Dzurindom – celé roky bol autentický. Mohli sme ho milovať alebo nenávidieť, ale bol sám sebou. Zrazu sa počas svojej druhej vlády zmenil na akéhosi preškoleného politika, ktorý opakoval frázy, ktoré už ľudia nekupovali. Toto sa môže stať aj I. Matovičovi, lebo už teraz má na to nábeh.

Ako sa podľa vás popasoval s rozdelením rezortov medzi koaličných partnerov a s personálnymi nomináciami na ministrov?

Bol veľmi úspešný. Ukázal, že má obrovský cit pre stratégiu „rozdeľ a panuj“. Ľudí ako napríklad Richard Sulík dokázal celé dni ťahať za nos, že bude ministrom financií, potom zasa otočil, šéf SaS nemal kam cúvnuť, následne mu to nejako nahradil, pohrozil mu, nahradil niečím iným… Ukázal schopnosti, ktoré sme na slovenskej politickej scéne videli len u tých najlepších hráčov, a to bol V. Mečiar, M. Dzurinda a R. Fico. A to hovorím bez akýchkoľvek pozitívnych alebo negatívnych hodnotení. Je to skrátka fakt.

Matovič má obrovský cit pre stratégiu rozdeľ a panuj

Takže zatiaľ zvláda technológiu moci?

Určite áno. Rozhodne neplatí téza, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť