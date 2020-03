Obchod storočia: život za dolár

Keď bola epidémia vo Wu-chane v plnom rozpuku, na Slovensku vznikla menšia panika. Ľudia začali „blázniť“ a vykupovať rúška. Samotní lekárnici sa smiali nad ich počínaním. Iní, a neboli to len ekonómovia, dokonca zvyšovali odhad svetového hospodárskeho rastu – na základe „povzbudzujúcich“ januárových údajov zo Spojených štátov a z eurozóny. Vrchol nepochopenia situácie a popretia potenciálnych problémov prezentovali až dvaja navzájom sa obdivujúci spojenci: Donald Trump a Boris Johnson.

25.03.2020, 08:22 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Ani ignorovať, ani obviňovať

Postoj amerického prezidenta opisuje Windsor Mann vo svojom stĺpčeku v USA Today: „Prezident na prepuknutie koronavírusu reagoval okrem iného sľubom, že vírus sa stratí sám, hraním golfu, obviňovaním Číny, obviňovaním médií, obviňovaním demokratov, klamaním, podplácaním nemeckého farmaceutického priemyslu a zároveň tvrdením, že reaguje perfektne. Keď sa ho spýtali na známku od jedna do desať, dal si desať.“

B. Johnson nebol vo svojom postoji taký excentrický ako D. Trump, no rovnako iracionálny. Jeho hlavný vedecký poradca mu odporúčal stratégiu s cieľom, aby britská populácia získala kolektívnu imunitu. Takéto riešenie by prinieslo prudkú a rýchlu epidémiu a napáchalo by podľa neho menšie ekonomické škody.

Podobný postoj prezentovala americká vláda k španielskej chrípke po prvej svetovej vojne. Vtedajší prezident Woodrow Wilson ani nespomenul vyčíňanie epidémie v krajine, hoci na ňu zomrelo takmer 700-tisíc Američanov. Niektoré mestá a štáty spravili vo vzťahu k nákaze určité opatrenia, no väčšina ľudí pracovala ďalej. Ekonomika sa dostala iba do krátkej a miernej recesie. D. Trump túži, aby bol ekonomický efekt dnešnej pandémie podobne malý aj v súčasnosti. V opačnom prípade jeho šanca na znovuzvolenie klesne.

