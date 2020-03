Pandémia je len rozbuškou, nie príčinou pádov trhov

Centrálne banky lacnými peniazmi zjavne vytvorili umelé bohatstvo, trhy si to teraz uvedomili, vraví ekonóm

25.03.2020, 08:22 | Jozef Ryník

Kapitalizmus sa zrodil tak, že uspeli produktívne firmy. Dnes berú veľké peniaze aj manažéri neproduktívnych firiem, veľkých korporácií, kde pracuje veľa ľudí, ktorí nemajú čo robiť. Tvrdí to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Czech Fund. Nevylučuje pritom obnovu kapitalizmu.

Sme v súvislosti s koronavírusom svedkami povestnej čiernej labute v ekonomike?

Jednoznačne. Prišlo to neočakávane a bude to mať dlhodobý vplyv na ekonomiku aj na spoločnosť. Je to učebnicový príklad čiernej labute. Kríza v roku 2008 už o sebe dávala v predstihu vedieť a niektorí ľudia na nej dokázali zarobiť, ale koronavírus zaskočil takmer celý svet.

