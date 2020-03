Po bankovom odvode útočí na zisky peňažných ústavov pandémia

Hospodárenie bánk je už dlhší čas pod tlakom. Pre nízke úroky im klesajú príjmy z úverov. Od tohto roku navyše musia platiť dvojnásobný bankový odvod, ktorý z peňaženiek bankárov vytiahne spolu približne tristo miliónov eur. Ďalšie vrásky na čele im pridáva pandémia koronavírusu.

25.03.2020, 08:22 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

„Banky sú súčasťou ekonomiky, takže sa dá očakávať, že terajšia situácia negatívne ovplyvní ziskovosť bánk, najmä ak potrvá dlho,“ vraví hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Finančné domy sú podľa nej na takúto situáciu pripravené. Majú vytvorené kapitálové vankúše a ich vedenie robí opatrenia, aby boli dôsledky na hospodárenie minimálne.

Peňažné ústavy už hovoria o tom, že by im výrazne pomohlo, ak by nemuseli platiť dvojnásobný bankový odvod. Z úst odchádzajúcich vládnych predstaviteľov už zaznelo, že ak by banky pomohli dlžníkom, ktorí majú pre koronavírus problémy so splácaním úveru, mohli by im dvojnásobný odvod odpustiť.

Banky doplácajú na koronavírus v dvoch rovinách. Zatiaľ sa to prejavuje predovšetkým tak, že ich navštevuje menej klientov, ktorým by mohli predať produkty. Ešte horší vplyv môže mať, ak sa firmám a ľuďom zhorší ekonomická situácia a nebudú môcť splácať svoje dlhy.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť