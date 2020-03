Výrobcovia slovenskej legendy majú svetové ambície

Jednou z častých odpovedí, čo chýba Slovákom v cudzine z domácich potravín, je, že Horalky. Arašidová oblátka je ikonou I.D.C. Holdingu a jej hlavným ťahúňom.

25.03.2020, 08:22 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Do sveta sa nedostáva len prostredníctvom nostalgických cestovateľov, ale aj vďaka nemalej expanzii firmy, ktorá väčšinu produkcie exportuje. V roku 2018 mala tržby vyše 114 miliónov eur a čistý zisk 7,1 milióna eur. Aj vlaňajšok bol podľa člena predstavenstva a riaditeľa divízie obchodu Romana Sukdoláka úspešný. „Slovenský zákazník sa až tak nemení, je pomerne konzervatívny, čo nám vyhovuje, lebo máme tradičné slovenské výrobky. Viac ako kedysi však hľadí na kvalitu a bezpečnosť.“

I.D.C. Holding je najväčším slovenský producent cukroviniek a trvanlivého pečiva s ročnou výrobou a predajom 38-tisíc ton. Spoločnosť krátko po svojom vzniku sprivatizovala Pečivárne Sereď a v roku 1993 aj štátny podnik Figaro Trnava. Jej zakladatelia Pavol Jakubec a Štefan Kassay sa stretli v investičnej firme, kde pripravovali privatizačné projekty. Prišli však na to, že spoločnosť riadili špekulanti. „Ukázalo sa, že nemali žiadne peniaze a boli to len sprostredkovatelia. Veľmi nás to ranilo, cítili sme sa podvedení. Úplný vrchol bol, keď od nás chceli, aby sme v bankách vybavili úvery. Povedali sme si, že ich nepotrebujeme. Boli sme zbehlí v projektoch, mali sme skúsenosti aj databázu a skúsili sme to sami,“ vysvetlil kedysi pre Plus 7 dní P. Jakubec.

Arašidový líder trhu

Na začiatku bolo Figaro podľa slov zakladateľa I.D.C. Holdingu „kopa šrotu“ a vyžadovalo si veľké investície. Pečivárne Sereď boli na tom o čosi lepšie, no aj ony fungovali na zastaraných strojoch a technológiách. Aj keď sa výroba naplno rozbehla, dvojica mala strach, že ich tradičné výrobky vytlačí dravým marketingom zahraničná konkurencia. Nestalo sa to.

