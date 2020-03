Obilie nás zotročilo. Za prechod od lovcov k farmárom sme draho zaplatili

Deti sa to v škole učia asi takto: Najprv boli lovci a zberači, potom ich nahradili osadníci, ktorí zakladali mestá. Namiesto lovu začali chovať domáce zvieratá a pestovať plodiny. Mali lepšiu výživu, získali viac času na odpočinok, dožívali sa vyššieho veku a civilizácia nabrala jasný smer k modernite. Ľudstvo sa odpichlo od primitívnej a zaostalej formy života a začalo zakladať dediny, mestá, ríše a impériá, až sme sa dostali k najmodernejšej forme spolužitia – k modernému štátu.

29.03.2020

Je tento príbeh naozaj taký jednoduchý? Nie tak celkom, hovorí profesor politických vied a antropológie na Yalovej univerzite James Scott v knihe Against the Grain: A Deep History of the Earliest States (Proti obilninám: Pradávna história najstarších štátov).

Mýtus o lovcoch a zberačoch

Autor tvrdí, že tento naratív sa zdal taký zrejmý, že sa ho nikto neopovážil spochybniť. „Homo sapiens sa už nemohol dočkať toho, ako sa usadí a ukončí tak státisícročný pohyblivý spôsob života.“ Ak sa pozrieme na najnovšie archeologické poznatky, tento výklad stráca silu. Prečo?

Lovci a zberači neboli podľa J. Scotta na smrť vyhladovaní zúfalci. Práve naopak, pokiaľ ide o ich jedálny lístok, zdravie a odpočinok, boli na tom veľmi dobre. Poľnohospodárom sa darilo oveľa horšie, prekvapuje autor.

V úvode knihy tvrdí, že tomu pomáha aj veľký boom okolo paleo diéty, ktorá hlási návrat k spôsobu stravovania lovcov a zberačov. Nové vedecké poznatky zasadili smrteľnú ranu príbehu, ktorý sa učia deti v školách po celom svete. Autor zdôrazňuje, že svojimi myšlienkami

