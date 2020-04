Ako sa dostať na Slovensko. Nejde to na jednom priechode? Skúsim iný

Rakúsko, Marchegg, piatok 13. marca. Od rána cez internet sledujem premávku na hraničnom priechode Berg z Rakúska na Slovensko. Dnes sa začali na hraniciach kontroly pre koronavírus. Vyzerá to, že zdržanie je minimálne. Už tri dni síce pracujem z domu, no dnes musím ísť na pracovné stretnutie do Bratislavy.

08.04.2020, 08:57 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Keď pred druhou vyrazím z domu smerom na Slovensko, mapy stále ukazujú, že je premávka v podstate plynulá a na hraničnom priechode si budem musieť vystáť asi len stometrovú kolónu. Na hranice to mám 25 minút. V ideálnom prípade. No kolóna sa začína hneď za kruhovým objazdom za obcou Wolfsthal. K hraničnému priechodu to mám ešte asi dva a pol kilometra. Hýbeme sa. Navigácia ukazuje zdržanie desať minút. Po polhodine mám pocit, že už to nebude dlho trvať. Už mám na dohľad budovy na hraničnom priechode. No hýbeme sa pomalšie a pomalšie. Ľudia, ktorí idú cez hranice peši, sa k priechodu približujú výrazne rýchlejšie než ja v aute. Nakoniec v kolóne strávim dve hodiny a desať minút. Radšej doma v Rakúsku Polícia mala podľa inštrukcií kontrolovať doklady a na Slovensko púšťať len tých, ktorí tu pracujú. Nemám potvrdenie od zamestnávateľa, len novinársky preukaz. Hádam to bude stačiť a nebudem sa musieť vrátiť. Pre istotu som zobral aj potvrdenie o trvalom pobyte v Rakúsku. Aby som neskončil na Slovensku v karanténe. Policajt len nazrie do pasu, a keď vidí, že som Slovák, posiela ma ďalej. Hovorím mu, že mám aj preukaz z práce. Odpovedá, že keď vidí, že som Slovák, nepotrebuje nič iné. Rýchlo absolvujem pracovné stretnutie a manželke vyzdvihnem z práce notebook, aby mohla aj ona robiť z domu. Cesta naspäť je oveľa jednoduchšia. Na vstupe do Rakúska nekontroluje nikto. Keďže je na Slovensku málo prípadov koronavírusu, Rakúšania nerobia Slovákom žiadne problémy. Na rozdiel od iných krajín netreba ísť po návrate zo Slovenska ani do karantény. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



