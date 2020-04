Banky by mali podporiť ekonomiku. Brzdí ich opatrnosť aj odvod

Ekonomika sa pre koronavírus výrazne spomaľuje. Národná banka Slovenska (NBS) v strednodobej predikcii v tomto roku očakáva prepad hrubého domáceho produktu o 4,5 percenta, ak by mimoriadna situácia u obchodných partnerov trvala iba okolo jedného mesiaca a potom by prišlo k postupnému oživeniu. V prípade, že budú obmedzenia platiť až do leta, prepad môže dosiahnuť až 9,4 percenta.

Dôležitú úlohu pri znovunaštartovaní hospodárstva budú mať banky. Vďaka úverom môžu podporiť rýchlejší rozbeh mnohých firiem. Aj Európska centrálna banka očakáva, že peňažné ústavy budú naďalej poskytovať úvery domácnostiam, malým podnikom aj korporáciám. Bankám preto odporučila, aby nevyplácali akcionárom až do októbra dividendy a obmedzili spätné odkupovanie akcií, ktorého cieľom je finančná odmena pre akcionárov. Finančné domy si týmto spôsobom majú vytvoriť vankúš, aby boli schopné lepšie absorbovať prípadné straty, na druhej strane budú môcť aj naďalej poskytovať úvery.



