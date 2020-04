Eurobondy pred krízou nezachránia, ale poslúžia ako poistka

Krajiny eurozóny budú zrejme potrebovať na záchranu ekonomiky pred hlbokou krízou spoločné európske dlhopisy. Objem ich emisie môže dosiahnuť až jeden bilión eur a vydať by ich mohol priamo Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), nazývaný tiež euroval. Ako hovorí Grégory Claeys, ekonóm z bruselského think tanku Bruegel, jeho kapitál by sa musel zvýšiť, keďže teraz má v zásobe len 410 miliárd eur. Odborníci zvažujú túto možnosť, hoci okolo koronabondov je veľa otáznikov.

Koľko si treba požičať

Prvá neznáma je objem vydaných koronadlhopisov, keďže nie je jasné, ako hlboko sa prepadnú ekonomiky jednotlivých európskych krajín počas pandémie. Dnes sa odhady prepadu pohybujú okolo desať až dvadsať percent HDP, pesimistické predpovede sú ešte horšie. „Celkový stimul pre ekonomiku by mal byť na úrovni viac ako desať percent HDP. Ak spočítame súčasné plány pomoci krajín EÚ, sú niekde na úrovni troch až štyroch percent výkonu ekonomiky,“ vypočítava Radovan Geist, zakladateľ portálu Euractiv.sk.

Skupina popredných nemeckých ekonómov žiada dodatočný spoločný stimul, financovaný z koronabondov, vo výške jedného bilióna eur. To je okolo osem percent HDP eurozóny. Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank, sa obáva, že vyčísľovať konečnú sumu dlhopisov sa politici boja, aby neznepokojili trhy ešte viac. „Možno by bola ohrozená kredibilita celkového systému a hrozil by jeho rozpad,“ dodáva.

Kto vydá európske dlhopisy

Zatiaľ nie je zrejmá nielen suma koronabondov, ale ani to, kto by ich mal vydávať. Uvažuje sa najmä o eurovale či o Európskej investičnej banke. Podľa odborníkov je tu aj iná možnosť, že spoločný dlh by mohli emitovať na základe medzivládnej dohody aj príslušné inštitúcie jednotlivých krajín. „Takto by to mohlo fungovať v prípade, že by sa nedohodli všetky krajiny eurozóny a emisiu spoločného dlhu by spustila len koalícia ochotných,“ uvažuje R. Geist.

