Firmy upravujú výrobu, aby pomohli Slovensku aj sebe

Aby firmy prežili náročné obdobie spojené so šírením nového koronavírusu, obmedzenia v rámci prevádzky, ako aj stratu či pokles zákazníkov, pustili sa do výroby produktov, po ktorých je v súčasnosti najväčší dopyt. Sú to predovšetkým dezinfekčné prostriedky a rúška na tvár, ako aj iné ochranné prostriedky. Ponúkajú ich tým, ktorí bojujú proti epidémii v prvej línii, svojim zamestnancom aj zvyšku Slovenska.

08.04.2020 | Veronika Rajničová | Tomáš Bakoš | Vladimír Maťo

Z tlačiarní k zdravotníkom Jedným z množstva príkladov toho, ako dokážu moderné technológie pomôcť v boji proti nákaze, sú 3D tlačiarne. Tie v súčasnosti bežia nepretržite a vyrábajú ochranné štíty na tvár pre zdravotníkov. V čase globálnej pandémie sa aktivizujú profesionáli z rôznych odvetví a ruku k dielu na Slovensku prikladajú aj nadšenci 3D tlače, ktorí spustili crowdfundingovú iniciatívu s názvom Pomôž nemocnici. Iniciatíva okrem samotnej výroby ochranných štítov spojila všetkých tých, ktorí sa chcú zapojiť s vlastnými 3D tlačiarňami. „Prerobili sme firmu z reklamnej agentúry na veľkovýrobu ochranných pomôcok pre zdravotníkov,“ hovorí Marek Gabriel z iniciatívy Pomôž nemocnici. Do iniciatívy sa zapojilo vyše 150 ľudí, ktorí po celom Slovensku tlačia ochranné pomôcky. Tie sa v centrálnom bode kompletizujú a odchádzajú na distribúciu. Denne sa takto vyrobí vyše päťsto kusov pomôcok, ktoré následne smerujú do nemocníc. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



