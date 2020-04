Keď je rodinné zázemie hendikep

Slovensku sa dlhodobo nedarí zapájať sociálne odkázané skupiny ľudí do ekonomického života krajiny.

Ide najmä o ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, sociálne znevýhodnené deti, osamelých rodičov s deťmi, zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí bez domova. Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií odhaduje, že ide takmer o 900-tisíc obyvateľov. V čase blížiacej sa krízy môže ich počet ešte vzrásť a ich začlenenie na pracovný trh sa môže výrazne sťažiť.

„Investovať do ľudí žijúcich na okraji spoločnosti sa oplatí, ich začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh predstavuje potenciál pre rast životnej úrovne nás všetkých,“ tvrdia analytici útvaru v tohtoročnej správe, ktorá hodnotila efektívnosť verejných výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Bludný kruh chudoby

Len zvýšenie zamestnanosti a produktivity práce ľudí z marginalizovaných rómskych komunít na úroveň slovenského priemeru by do roku 2060 zväčšilo slovenskú ekonomiku ročne o viac ako desať miliárd eur a prinieslo by verejným financiám zhruba päť miliárd eur. Hoci vyhliadky ekonomiky na nasledujúce roky radikálne prepísala pandémia koronavírusu, vláda by mala pri prijímaní opatrení myslieť aj na tieto skupiny ľudí. Pád do recesie znamená, že problémy sociálne odkázaných skupín sa ešte prehĺbia.

