Komisia rozväzuje členským štátom ruky

Hoci dosiaľ Slovensko čerpalo eurofondy pomaly a často neefektívne či dokonca s tieňom korupčných podozrení, teraz mu budú zachraňovať krk. Zvyšné miliardy z programového obdobia 2014 až 2020 potrebuje krajina na rýchlu prvú pomoc, ale aj na následný rozbeh ekonomiky. Európska komisia pre krízu možno až nevídaných rozmerov zavádza bezprecedentné opatrenia a pri čerpaní európskych peňazí rozväzuje členom ruky.

Ako pripomína expert SaS na eurofondy Ján Rudolf, tieto peniaze tvoria na Slovensku až 80 percent všetkých verejných investícií. Stačí spomenúť diaľnice, výskumné a inovačné projekty, informatizáciu verejnej správy, rekonštrukcie a zatepľovanie nemocníc, škôl či škôlok. „Boli by aj väčším prínosom, keby sa nečerpali slabo,“ vraví.

V Únii čerpali o čosi horšie peniaze z európskych fondov len Chorváti. Slovensku sa z národnej alokácie vyše pätnásť miliárd eur podarilo do konca februára minúť zhruba tretinu, ďalších takmer 40 percent je už nakontrahovaných.

Miliardy na krízu

Európska komisia predbežne vypočítala, že z nevyčerpaných fondov máme v priebehu niekoľkých mesiacov k dispozícii 2,5 miliardy eur. Na Slovensku by malo byť 527 miliónov eur [šéf rezortu financií Eduard Heger v rozhovore pre TREND však tvrdí, že reálne je zatiaľ na účte dvesto miliónov eur], ktoré štát nemusí vracať do spoločného úniového rozpočtu z čerpania za vlaňajší rok. Do konca apríla by malo pribudnúť na účet ďalších 383 miliónov eur z predfinancovania na tento rok. Spolu je to takmer miliarda eur, ktorú môže mať Slovensko v krátkom období k dispozícii.

