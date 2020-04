Luxus v nesprávnom čase

Obdobie na písanie recenzie luxusného smartfónu nie je najvhodnejšie. V čase pandémie zrejme prémiová elektronika najbližšie týždne na odbyt veľmi nepôjde.

08.04.2020, 08:57 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Na druhej strane treba byť optimista. Galaxy S20 Ultra bude v predaji aj o pár týždňov, keď sa začne, dúfajme, všetko vracať do starých koľají. Novinka od Samsungu je však jeden z najzaujímavejších smartfónov za posledné roky.

Je to obor

Srdcom mobilu je výkonný Exynos 990. Mimo Európy však Samsung v tomto mobile používa procesor Snapdragon 865 od Qualcommu. Inými slovami: americký Galaxy S20 Ultra je lepší než ten európsky. Samsung by však s vývojom vlastných mobilných procesorov mal končiť.

S20 Ultra má k dispozícii štedrých 12 GB operačnej pamäte. V praxi to znamená, že priemerne štyri až šesť veľkých aplikácií dokáže ostať otvorených na pozadí celý čas. Dokonca sa to pri prezeraní zoznamu spustených aplikácií dá prikázať. Na ukladanie dát mal testovací kus 128 GB, čo je minimum. Na výber je aj pol terabajtu. Navyše nechýba slot na pamäťové karty. Aj bez nich by to bolo pre väčšinu používateľov dosť.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť