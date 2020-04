Matovič dlho nevydrží

Dnes by už zrejme nikto nenazval lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti šašom z Trnavy. Ukazuje sa, že svojej líderskej úlohy sa zhostil až s príliš veľkou vervou a začína sa správať spôsobom, po ktorom ľuďom skôr zamŕza úsmev na tvári. Snaží sa riadiť štát rovnako, ako riadil svoje kedysi opozičné hnutie. Chce o všetkom rozhodovať, komunikovať každé rozhodnutie a kolektívne orgány považuje len za nutnú formalitu. Veľa dôležitých ľudí vrátane Veroniky Remišovej opustilo OĽaNO práve z tohto dôvodu. Ešte z neho nie je autokrat, ale ak by ním raz mal byť, zrejme by sa to začínalo nejako takto.

08.04.2020, 08:57 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Každodenné nekonečné tlačovky s rečniacim premiérom najprv vzbudzovali posmešky, že sa rád počúva. Skutočným dôvodom však môže byť skôr jeho neochota čo i len na chvíľu sa vzdať kontroly a prenechať časť zodpovednosti na iných a dokonca kompetentnejších kolegov, ktorí riadia dotknuté rezorty. Veď napokon predsedom ústredného krízového štábu je podľa zákona minister vnútra a nie premiér. Igor Matovič sa čoraz viac správa ako vodca, ktorého názor je rozhodujúci. V rozpore s tvrdeniami ministra školstva vykazuje deti až do septembra zo škôl a bez akejkoľvek debaty s koaličnými partnermi vyrukoval so zásadným opatrením úplného vypnutia krajiny na dva až tri týždne, teda „blackoutu“. To všetko v čase podpisovania koaličnej zmluvy, v ktorej sa ako základný kameň uvádza dohoda koaličných lídrov na kľúčových témach. Obavy z premiérovej politiky umocňuje aj jeho rétorika – médiá prekrúcajú, jeho názoroví odporcovia z koalície veciam nerozumejú a všetci s iným názorom iba mudrujú. Vrcholom ponižujúcich slov na adresu jeho partnerov z koalície a vlády bola poznámka, že sa správajú ako malé deti, ktorým musí všetko donekonečna vysvetľovať. Inými slovami, dovoľujú si mu odporovať. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



