Menšie médiá môže kríza zničiť

Všetky tohtoročné plány hospodárenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu prepísali aj slovenské televízie, vydavatelia, rádiá či spoločnosti podnikajúce s vonkajšou reklamou.

08.04.2020, 08:57 | Martin Poláš | © 2020 News and Media Holding

Situácia môže mať najmä pre menších hráčov na trhu likvidačný charakter. Na aktuálny vývoj bolo pripravených ešte menej subjektov než v roku 2008, no špecifikom oproti finančnej kríze spred vyše dekády je, že prináša karanténne opatrenia, ktoré ešte viac znižujú spotrebu ľudí. Tržby firiem klesajú, a tak sa logicky snažia dramaticky šetriť. Medzi prvými škrtajú výdavky na marketing. Hlavne z nich žijú mediálne domy či komerční vysielatelia. Na úsporný režim nabehli aj samotné médiá – niektoré prepúšťajú ľudí, viaceré plošne znížili platy zamestnancov, zredukovali periodicitu vydaní, iné žiadajú o podporu aj ľudí vo forme objednávky či predĺženia predplatného.

Namiesto rastu pokles

Na očakávanom výraznom prepade tržieb nič nemení ani to, že ľudia viac konzumujú mediálny obsah a stúpla tak sledovanosť televízií či návštevnosť webu. „Darmo ľudia viac pozerajú televíziu, keď si nekupujú viac produktov. A v takej situácii pre veľkú časť zadávateľov nemá zmysel investovať prostriedky do komunikácie,“ hovorí šéf mediálnej agentúry Starmedia Braňo Polák. Potvrdzuje aj znížený záujem inzerovať pre pokles tržieb. „U väčšiny zadávateľov majú klesajúcu tendenciu,“ dodáva.

Podľa pôvodnej predikcie mediálnej skupiny GroupM mali reklamné výdavky do médií na Slovensku byť v tomto roku 372,5 milióna eur, čo by znamenalo medziročný rast o 2,2 percenta. Dnes je jasné, že trh čaká pokles. Aký veľký bude, to si netrúfa odhadovať nikto. Na dynamiku investícií do médií bude vplývať, ako sa bude vyvíjať zdravotný stav obyvateľstva a s tým súvisiace uvoľnenie opatrení – teda návrat nákupného správania do starých koľají.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť