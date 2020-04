Nepriaznivé dôsledky pandémie zvýšia záujem o prenájom

Na otázky TRENDU odpovedá výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková

08.04.2020 | Radovan Žuffa

Bude podľa vás v súvislosti so súčasným vývojom pre firmy rozumnejšie prenajímať si vozidlá do vozového parku, ako ich nakupovať do vlastníctva?

Áno. Celkové náklady na prevádzku či mobilitu počas obdobia, ktoré vozidlo užívajú, sú pri operatívnom lízingu vždy nižšie, ako by boli, ak by si dané vozidlo obstarali do vlastníctva. Výhodou je, že firmy nepotrebujú vstupný kapitál na obstaranie vozového parku a finančné prostriedky môžu venovať na rozvoj hlavného biznisu. To je najmä v súvislosti so súčasným vývojom veľmi opodstatnené. Na rozdiel od finančného lízingu pritom outsourcujú finančné prostriedky nielen na obstaranie vozidla, ale aj na jeho správu – teda súvisiacu starostlivosť počas obdobia, keď vozidlo užívajú. To, že majú pravidelné mesačné platby stanovené hneď na začiatku, im umožňuje mať pravidelný tok peňazí a plánovať výdavky.

Platí to aj pri malých firmách, ktoré počítajú s lacnejšími autami?

