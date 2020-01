Ako si nájsť dobrú prácu. V roku 2030

Mladý človek si budúce zamestnanie aj štúdium môže vyberať na základe rôznych parametrov. Niekto dá na odporúčania rodičov, iný svoj kariérny život plánuje podľa detských snov.

Niekto chcel byť ako dieťa smetiarom, iný šoférom. Postupne, s pribúdajúcim vekom sa však do popredia dostávajú ekonomické záujmy. Už to nie sú len túžby, ale najmä peniaze, čo rozhoduje. Má to však jeden háčik – ak mladý človek nezačne so správnym vzdelaním dosť skoro, môže nastať situácia, že na budúcu zmenu kariéry už bude neskoro.

Ak niekto vyštuduje medicínu, nebodaj si spraví atestáciu a až potom zistí, že mu prekáža krv či „otravní“ pacienti, môže mať problém. Zistiť takto neskoro, že sa mal stať radšej architektom, nie je do ďalšieho života príliš povzbudzujúce. Na väčšie zmeny kariéry je v podobných prípadoch neskoro. V sociálnych vedách sa problém odborne nazýva závislosť od cesty. Len čo si vyberieme jednu cestu, vrátiť sa na pôvodnú križovatku môže byť veľmi náročné či dokonca nemožné. Je preto zásadné, aké vzdelanie si mladý človek zvolí už na strednej škole.

Čo príde o desať rokov

Nad akými zamestnaniami rozmýšľať do roku 2030? Aké zameranie študovať? K akej práci smerovať? To sú otázky, ktoré by si mal klásť každý mladý človek. Odpoveď na ne prekvapujúco nie je až taká komplikovaná, ako sa na prvý pohľad zdá. Naopak. Existujú silné indície, ktoré ukazujú, ako sa vyvíjajú trendy na trhu práce. Ich sumár spravila napríklad konzultačná spoločnosť McKinsey & Company v správe Posun v zručnostiach, automatizácia a budúcnosť pracovnej sily.

