Cirkvi by mohli byť slobodnejšie. Aj finančne

Vlaňajšia novela zákona o financovaní cirkví je alibistická. Alibi si ňou hľadá štát, ale aj klérus. Obom stranám viac-menej vyhovuje mierna zmena doterajšieho stavu. Dosiaľ sa dotácie viazali na počet duchovných. Po novom budú cirkvi dostávať peniaze podľa počtu veriacich, ktorí sa k nim prihlásia. Cirkvi aj štát sa boja, že by radikálnejšími zmenami viac stratili, než získali.

Štát by stratil kontrolu nad cirkvami, ktoré naďalej ostávajú závislé od štátneho rozpočtu. Takže nemôžu veľmi kritizovať ruku, ktorá ich kŕmi. Cirkvi sa zase obávajú, že po finančnej odluke od štátnej kasy by sa neuživili. Neveria si, že by presvedčili dosť veriacich, aby na ne prispievali.

Je to škoda. Cirkvi by mali byť sebavedomejšie aj vo finančných záležitostiach. Podnikať totiž vedia, len si opäť málo veria. TREND sa rozprával o niekoľkých úspešných podnikateľských príbehoch priamo s rímskokatolíckymi duchovnými, ktorí mali odvahu pustiť sa do podnikania. Nebolo to ľahké a stále nie je, ale aspoň to skúsili.

Podobne ako iní podnikatelia čelili byrokratickým prekážkam štátu, ale aj miernemu odporu z vlastných radov. Ani nie tak od vrchnosti kléru ako priamo od veriacich. Tí sú totiž konzervatívni a neradi vidia, ak ich farár či farnosť podniká a nebodaj tvorí zisk. To, že sa tento profit použije na zveľadenie fary či kostola, ktorý slúži najmä im a kňaz či cirkev si ho neodnesie na pleciach, keď sa presťahuje, už nevidia.

