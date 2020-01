Čo hýbe fastfoodom a kde sa už začína fikcia

Pre siete rýchleho občerstvenia na Slovensku bol rok 2019 obdobím zmien. Zákazníci sa dočkali samoobslužných kioskov aj prvého hamburgera s náhradou mäsa. Kam sa môžu veľkí hráči ešte v najbližšom období posunúť? Dôraz sa bude klásť na pohodlie zákazníkov a environmentálnu zodpovednosť, ktorej sa už dnes nikto nevyhne.

15.01.2020, 09:33 | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Mäso, ktoré nie je mäsom

Vyzerá to ako mäso, v ideálnom prípade to chutí ako mäso, no mäso to nie je. Startupy aj veľké spoločnosti sa predháňajú v tom, aby našli chutné, lacné a najmä uveriteľné náhrady živočíšnych produktov. Jedným zo spôsobov, ako nahradiť mäso zo zvierat, je vývoj skutočných svalových vlákien laboratórnou úpravou kmeňových buniek. Niektoré firmy dnes už dokážu simulovať rybacie mäso aj mliečne bielkoviny, ba objavili sa aj prvé pokusy o klasické hamburgery. Ešte stále však nedokážu dokonale a za prijateľnú cenu napodobniť originál.

Siete rýchleho občerstvenia sa preto skôr obzerajú po alternatívach vyrobených z čisto rastlinných zložiek. O náhrady mäsa pritom nemajú záujem len vegetariáni a vegáni, no aj ľudia, ktorí sa snažia obmedziť príjem živočíšnych produktov kvôli zdraviu alebo životnému prostrediu – takzvaní flexitariáni.

Práve na nich mieri svojím rebel whopperom značka Burger King. „V poslednom čase vládne jasný trend udržateľnosti a dôraz na ľahšie varianty. Aj preto sme uviedli nový rad wrapov a Burger King ako prvá globálna značka uviedla na trh hamburger s ‚mäsom‘ rastlinného pôvodu,“ uvádza riaditeľ spoločnosti pre Českú republiku a Slovensko Daniel Ryška. Hlavnou ingredienciou je sójový proteín.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť