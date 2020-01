Dane od veriacich by malé cirkvi neuživili

Nie tak dávno sa cirkev so štátom dohodla na novom modeli financovania. Bolo už načase, keďže doteraz sa jej financovanie riadilo podľa zákona z čias socializmu z roku 1949. Treba povedať, že komunisti neboli vo vzťahu k cirkvi práve priateľsky naladení. Nový zákon nie je dokonalý, je to skôr kompromis, keďže predstavitelia cirkvi nič lepšie zatiaľ nevymysleli. Podstata zákona sa nezmenila. Cirkev bude stále platiť štát, čiže všetci daňoví poplatníci. Odluka štátu od cirkvi sa opäť nekoná.

15.01.2020

Podľa informácií TRENDU odluku nechcela väčšina cirkevných predstaviteľov všetkých tunajších vierovyznaní. Pred neistým príjmom od veriacich cez rôzne formy daňovej asignácie, cirkevnej dane či milodarov uprednostnili istý, i keď nízky príjem od štátu [z miliardových výdavkov štátu ide o desiatky miliónov eur – pozn. TREND].

„Dozaista by sme si vedeli predstaviť aj iný model, ale tento je najlepší, aký bolo možné dohodnúť s ohľadom na ostatné cirkvi na Slovensku a na štátny rozpočet,“ tvrdí diecézny ekonóm Nitrianskeho biskupstva Martin Štofko. Ekonóm naráža na to, že menšie cirkvi by príspevky od veriacich neuživili.

Nový zákon o finančnej podpore cirkví víta aj hovorca arcibiskupského úradu v Trnave Anton Ziolkovský. „Keďže na našom území jestvuje od osvietenstva model štátnej podpory cirkví, je pochopiteľné, že nový zákon je modifikáciou takéhoto modelu,“ vysvetľuje.

