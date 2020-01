Horúce kreslo ministra školstva láka opozíciu

Viesť rezort školstva môže chcieť len blázon, nenapraviteľný idealista alebo politik s postrannými úmyslami. Toľko problémov, protichodných záujmov, skupín s odlišnými predstavami a cieľmi, ako je v rezorte školstva, totiž nie je azda v žiadnej inej oblasti verejnej správy. Jeden príklad za všetky: platy učiteľov.

15.01.2020, 09:33 | © 2020 News and Media Holding

Pedagogické fakulty evidujú nátresk záujemcov, no vzdelávajú najmä ľudí, ktorí nekončia v školách, ale v súkromnej sfére – kvôli vyšším platom. Kým v Bratislave z tohto dôvodu chýbajú pedagógovia, v chudobných regiónoch učiteľský zárobok vyvoláva boj o miesta a rodinkárstvo. Regionálne platy sú však politicky nepriechodné.

Ak zvýšite mzdu začínajúcim učiteľom, rozzúrite tých starších. Ak zvýšite plat všetkým, nahneváte rodičov, ktorí veria, že pedagógovia majú dva mesiace dovolenky a končia v práci o druhej.

Akýkoľvek rast platov bude brzdiť ministerstvo financií, ktoré je presvedčené, že učiteľov je priveľa – čo zase rozčúli riaditeľov škôl v metropole, ktorí obchádzajú kantorov na dôchodku, aby sa vrátili do tried. Snaha o presun učiteľov z málotriedok do väčších škôl rozvášni starostov, ktorí začnú kričať o likvidácii obcí a vyľudňovaní regiónov.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť